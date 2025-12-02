PODCAST CANLI YAYIN
Hatay’da feci kaza: Anne ve bebeği öldü

Hatay’ın Antakya ilçesi Güzelburç mevkisinde T.B. yönetimindeki 31 AKR 883 plakalı TIR, A.E.’nin kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletteki Suriyeli karı koca ve 3 çocuk yola savruldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 24 yaşındaki anne M.E. ile 2 aylık bebeği A.E’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antakya-İskenderun kara yolunun Güzelburç mevkisinde T.B. idaresindeki 31 AKR 883 plakalı tır ile A.E'nin kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Suriyeli karı koca ve 3 çocuğu yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E'yi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tır sürücüsü T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

