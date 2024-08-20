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Hatay’da masaj ve SPA salonlarına operasyon!
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Hatay’da masaj ve SPA salonlarına operasyon!

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024, 11:58   |   Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024, 11:58

Hatay'da masaj salonlarına yapılan denetimlerde, çalışma belgesi olmadan çalışan 21 kadın yakalandı. Kaçak çalışan kadınlar, deport edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri; 16 Ağustos tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik yapılan denetim yaptı.

Denetimlerde; Yabancı uyruklu oldukları tespit edilen 21 kadın şahıs yakalandı, Masaj salonunda 2 şahsın fuhuş yaptığı tespit edildi, 21 kadın şahsın çalışma belgelerinin olmadığı anlaşılmış ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak şüpheli şahıslar gerekli işlemlerin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

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