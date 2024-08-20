Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri; 16 Ağustos tarihinde İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına yönelik yapılan denetim yaptı.

Denetimlerde; Yabancı uyruklu oldukları tespit edilen 21 kadın şahıs yakalandı, Masaj salonunda 2 şahsın fuhuş yaptığı tespit edildi, 21 kadın şahsın çalışma belgelerinin olmadığı anlaşılmış ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olaylarla ilgili olarak şüpheli şahıslar gerekli işlemlerin ardından deport edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.