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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023, 17:54 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023, 18:27

Hatay'da demir çelik fabrikasında korkunç patlama: Çok sayıda yaralı var! Patlama anı ortaya çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 13 işçi yaralandı. 2 işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşte o kan donduran anlar...

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada, 2'si ağır, 13 işçi yaralandı.




İskenderun'da organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında bugün öğleden sonra bilinmeyen nedenle patlama oldu.




Patlamada 2'si ağır, 13 işçi yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 9'u İskenderun Devlet Hastanesi'ne, 4'ü ise Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan işçilerden durumu ağır olan 2'sinin entübe edildiği bildirildi.




Güvenlik kamerasına da yansıyan patlamayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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