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Hatay’da 5 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay’da 5 kaçak göçmen yakalandı

Giriş Tarihi: 07 Ocak 2025 11:59 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2025 11:59

Hatay’da ülkeye yasa dışı yollarla giren 2’si çocuk 5 kaçak göçmen yakalandı.

Hatay'da güvenlik güçleri ülkeye yasa dışı girişlerin önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin analiz çalışmaları neticesinde takibe alınan 2 araç, Antakya-Reyhanlı ve Antakya-Belen yolunda durduruldu.


Araçlarda yapılan kontrolde ülkeye illegal yollardan girdikleri anlaşılan ve üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan, ülkemizde geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 1 Suriye uyruklu, 3 Somali uyruklu ikisi çocuk ve 1 Pakistan uyruklu toplam 5 göçmen mağdur şahıs yakalandı.


Olayın şüphelisi B.D. ile H.M. yakalanarak gözaltına alındı. B.D. adlı şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. H.M. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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