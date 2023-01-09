Haberler Yaşam Videoları Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü

Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü

Haliç Köprüsü üzerinde panelvan araçla çarpışan otomobil takla atıp ters döndü
09.01.2023 09:48 - Son Güncelleme: 09.01.2023 09:48

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 01:54
Arnavutköy'de kauçuk...
Yaşam 00:27
Alaşehir’de ahşap evde çıkan...
Yaşam 01:38
Van'da derbi sonrası taraftar...
Yaşam 01:14
Bolu'da mest eden gün batımı.....
Yaşam 01:27
Husumetli iki aile arasında...
Yaşam 01:44
Diyarbakır'da sahipsiz köpek...
Yaşam 01:10
Adana'da minibüsle çarpışan...
Yaşam 03:00
Ukrayna-Rusya arasında esir...
Yaşam 01:09
Traktörle çarpışan yolcu...
Yaşam 03:08
Sarıkamış şehitlerini anma...
Yaşam 03:16
Diyarbakır'da yolcu otobüsü...
Yaşam 00:48
Alışveriş yapmak İran'a giden...

Haliç Köprüsü üzerinde ticari panelvan araç ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobil takla atarak ters döndü. Kaza, E-5 Haliç Köprüsü üzeri Mecidiyeköy istikametinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 BMZ 781 plakalı ticari panelvan araç ile sürücüsünün ismi henüz bilinmeyen 01 ADL 54 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de otomobil ve ticari panelvanın içindeki vatandaşların durumlarını kontrol etti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulans içinde tedavi edildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA