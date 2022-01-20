Haberler Yaşam Videoları Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Dağlıca yoluna çığ düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Dağlıca yoluna çığ düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Dağlıca yoluna çığ düştü
20.01.2022 17:10

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 00:10
Kartal’da hemşireyi vurarak...
Ana Sayfa 02:17
İYİ Parti kurucusu Vedat...
Ana Sayfa 04:29
Kartal sağlık ocağında hemşire...
Ana Sayfa 00:49
Liberya’da kilisede izdiham...
Ana Sayfa 00:16
Turabi Çamkıran'dan Survivor...
Ana Sayfa 00:40
Milyonluk telefon...
Ana Sayfa 00:41
Kardan kapanan yolu açmaya...
Ana Sayfa 00:29
Aile sağlığı merkezinde kadın...
Ana Sayfa 02:02
Hemşireye silahlı saldırı!...
Ana Sayfa 00:31
Kardan çiftliğin çatısı çöktü,...
Ana Sayfa 03:41
Merkez Bankası faiz kararını...
Ana Sayfa 02:10
Dev Kertenkele Çıngıraklı...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıktaki Dağlıca yoluna çığ düşerken, kar yığınları altında kalan sürücü ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Kamışlı köyü Yeşildere mezrası yakınlarında Yüksekova-Dağlıca yoluna çığ düştü, kar yığını altında aracıyla birlikte kalan ve kendi imkânlarıyla kurtulan sürücü, durumu Karayolları Yüksekova 117. Şube Şefliği ekiplerine bildirdi. Çığ bölgesine gelen ekipler, kısmen kar yığınları altında kalan hafif ticari aracı çıkarırken, yola açmak için de çalışma başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA