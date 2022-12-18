Haberler Yaşam Videoları Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada’ya feribot seferlerine 2 gün fırtına engeli
18.12.2022 15:04 - Son Güncelleme: 18.12.2022 15:07

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:18
Kontrolden çıkan otomobil park...
Yaşam 03:41
17 yaşındaki kızı tarafından...
Yaşam 00:31
HAVA DURUMU | Meteoroloji'den...
Yaşam 05:11
Engelli torunu için 74 yaşında...
Yaşam 01:36
KİLİS'te 2 TIR'a çarptıktan...
Yaşam 01:52
Kapıkule'de valiz valiz...
Yaşam 01:00
silahlı kavgada 2 kişiyi...
Yaşam 02:43
Servis minibüsü köpeği ezdi;...
Yaşam 00:28
FATİH'te yol kenarına scooter...
Yaşam 02:56
SULTANGAZİ'de bir gece de 7...
Yaşam 06:39
Bütün İstanbul Kırmızı...
Yaşam 00:23
Otoyol üzerinde zikzaklar...

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine Pazartesi ve Salı günleri yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan Geştaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, Pazartesi ve Salı günü bölgede beklenen fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferlerin iptal edildiği duyuruldu. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, “19-20 Aralık 2022 Pazartesi ve Salı günleri Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir. 19-20 Aralık 2022 Pazartesi ve Salı günleri Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılması planlanan tüm tarifeli seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA