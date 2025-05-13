SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Gençlerin ‘’kemer vurma’’ oyunu hastanede bitti: O anlar kamerada
Haberler Yaşam Videoları

Gençlerin ‘’kemer vurma’’ oyunu hastanede bitti: O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 13.05.2025 12:47:41 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 12:48:11

Karabük'ün Yenice ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte oynadığı "kemer vurma" oyunu sırasında koltuğun üzerinden zıplayarak kaçmak isteyen bir genç, kafasını duvara çarparak yaralandı. Talihsiz olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Değirmenyanı Köyünde meydana geldi.


Edinilen bilgiye göre, Fatih Erkan isimli genç arkadaşlarıyla "kemer vurma" olarak bilinen oyunu oynarken kaçmak istediği sırada koltuğun üzerinden atladı. Kontrolsüz atlayışın ardından Erkan, kafasını salonun ortasında bulunan kirişe çarptı.


Acı içerisinde yere yığılan Erkan'ın kafasından kanlar aktığını gören arkadaşları büyük panik yaşadı.


Olayın ardından yaralanan genç, arkadaşları tarafından Yenice Devlet Hastanesine götürüldü.


Burada kafasına dikiş atılan Erkan, daha sonra ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Yaklaşık 10 saat müşahede altında tutulan genç hastaneden taburcu edildi.


Kafasını kirişe vurduğunda yere düşerek bayılacak gibi olduğunu belirten Fatih Erkan, "Yenice Devlet Hastanesinde 3 dikiş attılar. Tomografi çekilmesi içinde Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Sabaha kadar beklettiler. Herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı için hastaneden taburcu olduk" dedi.


Oyun sırasında gözleri kapalı olan Erdem Alagöz ise arkadaşının kafasından kan aktığını görünce korktuklarını ifade etti.

SIRADAKİ VİDEO
Elazığ’da koca engerek yılanı görüntülendi! İşte o anlar
13.05.2025Salı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: “Bu, kardeşliğin ve birliğin zaferidir”
13.05.2025Salı
Muğla’da kaçak maymun alarmı: Jandarma ve mahalleli seferber oldu
13.05.2025Salı
Tarihçi Nurhan Çetinkaya’dan şaşırtan iddia: Yeni papa Kayserili, benim akrabam!
13.05.2025Salı
İstanbul’da sahte belge operasyonu: 6 gözaltı
13.05.2025Salı
Bunlar da Var
Ankara Gölbaşı’nda feci motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti 00:47
Gölbaşı'nda motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 ölü!
12.05.2025Pazartesi
PKK’yı lağveden kongreden özel görüntüler! 00:42
İşte PKK'yı lağveden kongre!
12.05.2025Pazartesi
Mersin’de feci kaza: Taksi elektrik direğine çarptı! 2 ölü 00:56
Mersin’de feci kaza: Taksi elektrik direğine çarptı! 2 ölü
13.05.2025Salı
Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 1 ölü 01:11
Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 1 ölü
12.05.2025Pazartesi
CANLI YAYIN