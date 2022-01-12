Genç avukatı öldüren şüphelinin savunması ortaya çıktı: Cinnet getirdim ve ne olduğunu anlayamadım

Tuzla'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla vurarak öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez(29), çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şüpheli Oktay Dönmez'in mahkemedeki savunması ortaya çıktı. Şüpheli savunmasında, Dilara Yıldız'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek, "Maktül tarafından nişanlı olduğumuz süre boyunca maddi ve manevi olarak kullanıldım. Hatta bunu bana söyledi. Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Üvey babamdan dolayı annem ve biz tehdit alıyorduk. Bundan dolayı silah taşıyordum" dedi.

Savunmasının devamında, "Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. Kendisini zorla alıkoymadım. Kendisiyle birlikte el ele evden çıktık. Yemek yemeye gittik. Ben 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum. Algılama yeteneklerim zayıfladı. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Ben bu süreçte maktul tarafından sürekli kullanıldım ve tahrik altında kaldım. Maktul ile yemeğe gittiğimizde maddi zararlarımı senet ile kendisinden alacaktım. Kendisi de senet vereceğini kabul etti" ifadelerini kullandı.



Mekana gittiklerinde 2 tane mafya kılıklı adamın yanlarına geldiğini anlatan şüpheli, "Bu adamların silahlı olduğunu düşündüm. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi, ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım. Dilara'nın yerde yattığını ve polislerin bana silah doğrulttuğunu gördüm" dedi.