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Gaziantep’te pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
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Gaziantep’te pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 13.04.2025 00:07:49 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 00:11:26

Cengiz Topel Mahallesi’nde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Durmuş Karaca (18), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in Cengiz Topel Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Durmuş Karaca, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişiyle sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve arbede sırasında ateşlenen pompalı tüfekten çıkan saçmalar Karaca'ya isabet etti. Ağır yaralanan Karaca, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin kimliğini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

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