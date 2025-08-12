Fethiye’de otomobiller kavşakta çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kaza, Seydikemer-Fethiye karayolu motocross parkuru kavşağında meydana geldi. O.K. yönetimindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T. idaresindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler O.K. ve M.T. ile yolcu A.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.K. ve A.D.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.