PODCAST CANLI YAYIN

Fethiye’de otomobiller kavşakta çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kavşakta çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR: 2'Sİ AĞIR 3 YARALI
Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kaza, Seydikemer-Fethiye karayolu motocross parkuru kavşağında meydana geldi. O.K. yönetimindeki 48 AOR 968 plakalı otomobil ile M.T. idaresindeki 48 ARH 037 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler O.K. ve M.T. ile yolcu A.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.K. ve A.D.'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Deniz Servan Narin'i öldüren kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Amasya’da otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Giresun’da denizde can pazarı: 20 yaşındaki genç boğuldu
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video
Deniz Servan Narin'in öldüğü kaza kamerada - Video

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle