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Esra Erol'daki Ayşe İpek olayında yeni gelişme! Kız kardeşi ilk kez konuştu şizofren iddiası şoke etti

Esra Erol'daki Ayşe İpek olayında yeni gelişme! Kız kardeşi ilk kez konuştu şizofren iddiası şoke etti
17.06.2021 22:41
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ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da işlenen Ayşe İpek olayında yeni gelişme yaşandı. Canlı yayına gelen ihbarlardan sonra ilk eşinin öldürüldüğü ortaya çıkan ve cinayetle suçlanan İpek’in kız kardeşi Türkan Hanım, programa telefonla bağlandı. Ablasının cinayet işlemediğini öne süren Türkan Hanım, Ayşe İpek’in şizofren hastası olduğunu iddia ederek "Ablam orada oturuyor. Kendisini ifade edemiyor. Herkes de üstüne geliyor" dedi. Özen Karagüzel'in ablasına işkence yaptığını iddia eden Türkan Hanım, bu yüzden sürekli karakola düştüklerini ifade etti. Esra Erol yayınına bağlanan kız kardeş, "Özen, ablamı 12 yerinden bıçakladı. Öldürmek istedi. Kardeşleri onu iyi bir insan gibi göstermeye çalışıyor ama öyle biri değil" şeklinde konuştu.


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