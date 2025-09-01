PODCAST CANLI YAYIN

Eskişehir’de 2 otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Eskişehir-Seyitgazi yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu araçta sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı, hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında D665 Eskişehir - Seyitgazi karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan S.Y.K. (31), araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Göğüs ve kafa travması geçirdiği belirlenen S.Y.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bunlar da Var

İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
İnegöl’de traktör faciası kamerada: 2 yaşındaki Batu’nun hayati tehlikesi sürüyor
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Kocaeli’de seyir halindeki otomobil alev aldı: O anlar kamerada
Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Başkan Erdoğan ŞİÖ Zirvesi’nde aile fotoğrafına katıldı
Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı
Mısır’da tren raydan çıktı: 3 ölü 94 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle