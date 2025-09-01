Eskişehir’de 2 otomobil çarpıştı! 1 yaralı

Eskişehir'de iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında bir kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Kaza, saat 17.40 sıralarında D665 Eskişehir - Seyitgazi karayolunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki iki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan S.Y.K. (31), araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Göğüs ve kafa travması geçirdiği belirlenen S.Y.K., ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.