PODCAST CANLI YAYIN
Eski nişanlısını öldürüp intihar etti
Haberler Yaşam Videoları

Eski nişanlısını öldürüp intihar etti

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 02:00 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 02:08

Nevşehir’de bir şahıs, tartıştığı eski nişanlısını tüfekle öldürdükten sonra intihar etti. Edinilen bilgiye göre, merkez Cevher Dudayev Mahallesi Yasemin Sokak üzerinde bulunan Eras Sitesi’nde bir ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre Mustafa Baltaş (26) ile eski nişanlısı Beyza Akdoğan (21) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Baltaş, tüfekle Beyza Akdoğan’a ateş açtıktan sonra kendisine de ateş etti. Beyza Akdoğan’ın ikamette bulunan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Mustafa Baltaş ve Beyza Akdoğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Düzce'de patpat takla attı: 1 ölü
18.02.2025Salı
Alt geçitte zincirleme kaza: 1 ölü! 1'i ağır 4 yaralı
18.02.2025Salı
Kahramanmaraş'ta erkek ve kadın kavgası kamerada
17.02.2025Pazartesi
Kontrolünü kaybeden TIR karşı şeride böyle geçti: 1 ölü 1 yaralı
17.02.2025Pazartesi
Samsun'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
17.02.2025Pazartesi
Bunlar da Var
Balıkesir’de bir şahıs tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü; Olay kamerada 00:42
Tartıştığı husumetlisini bıçakla öldürdü
17.02.2025Pazartesi
Gabriel Sara’nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı? 00:40
Gabriel Sara'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı var mı?
17.02.2025Pazartesi
Ankara’da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı! 01:34
Ankara'da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı!
17.02.2025Pazartesi
1500 yıllık tarihi sarnıçta havuz, SPA ve masaj salonları... Ayasofya’nın yanındaki 5 yıldızlı otelden tarihi ihanet! Mühürlendi! 02:02
5 yıldızlı otelden 5 yıldızlı ihanet!
17.02.2025Pazartesi
CANLI YAYIN