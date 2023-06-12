Eski Bakan Nihat Zeybekci kaza yaptı! Aracı şarampole yuvarlandı

Kaza, saat 18.10 sıralarında Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Yaylasöğüt Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Muğla istikametine seyir halinde olan ve içerisinde Ekonomi eski Başkanı Nihat Zeybekci ile arkadaşı Dr. İbrahim Ünlü'nün bulunduğu 20 AGZ 623 plakalı kamyonet, Muğla'ya 30 kilometre kala yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizen araç, takla atarak yolun sağındaki şarampole yuvarlandı.

Kazada eski Bakan Nihat Zeybekci ile yanında bulunan arkadaşı Dr. İbrahim Ünlü yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan eşiyle birlikte geçmekte olan Yatağan Şeref Aile Sağlığı Merkezinde görevli ebe Selver Güngör yaptı. Başında kanaması olan Zeybekci'ye tampon uygulayan ebe, diğer yaralı Dr. Ünlü'ye de ilk müdahaleyi yaptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Durumlarının iyi olduğu gözlemlenen Nihat Zeybekci ve Dr. İbrahim Ünlü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kazada hurdaya dönen kamyonet, çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.