Eşine otomobil kullanmayı öğretirken şarampole uçtular

Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesindeki yeni açılan stabilize yol üzerinde meydana geldi.

Emrullah T.(35) eşi Ayşe T.'ye (30) araç kullanmayı öğretmek için 57 ABA 885 plakalı otomobili verdi. Kadın yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobilin sürücüsü ile yanındaki eşi Emrullah T. Yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.