Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Saldırganlardan Servet Özer sabah saatlerinde yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Konu ile ilgili açıklamayapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö'den sonra S.Ö.'de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.

Öte yandan olay sonrası saldırganların kaçmasına yardım eden bir şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

ŞÜPHELİLERİN TAMAMI GÖZALTINDA

Sosyal medya hesabından paylaşaım yapan Bakan Yerlikaya, şüphelilerin tamamının gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında. Bu konu ile ilgili sosyal medya paylaşımda bulunan 35.368 hesap arasından 9.220 hesabın bilgisayarlar tarafından yönetilen bot hesap, 5136 hesabın FETÖ bağlantılı hesap ve 2898'nin ise PKK bağlantılı hesap olduğunu tespit ettik." dedi.