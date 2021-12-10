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Esenyurt’ta taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde öldüresiye dövdü

Esenyurt’ta taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde öldüresiye dövdü
10.12.2021 09:25

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Esenyurt’ta bilinemeyen bir nedenden ötürü yolcu ile taksiciler arasında kavga çıktı. Taksicilerin, yerde tekmelediği yolcu “Dur” diyerek kaçmaya çalışırken çevredeki vatandaşlar olaya sessiz kaldı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, sabahın erken saatlerinde Örnek Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü taksici ile Afrikalı yolcu arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma taksicinin arkadaşlarının da gelmesi ile kavgaya dönüştü. Taksiciler yabancı uyruklu yolcuyu yerde dakikalarca tekmeledi. Çevredeki vatandaşların izlemekle yetindiği olayda dayak yiyen yolcu ise, taksicilere “Yapma” diyerek kaçmaya çalıştı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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