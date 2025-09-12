Erzurum’da feci kaza: Otomobil refüje çarpıp devrildi! 1 ölü 2 yaralı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.55 sıralarında Farabi Bulvarı'nda meydana geldi. Umutcan Kavaz yönetimindeki 25 ADL 318 plakalı otomobil, Aziziye istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca, ardından aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü Umutcan Kavaz ve yanında bulunan Hayrunnisa Kavaz yaralanırken, Emirhan Kavaz olayda yaşamını yitirdi.

Menfeze düştü

Kaza sırasında karşı yönden gelen 25 AAN 253 plakalı otomobilin sürücüsü, devrilen direğe çarpmamak için manevra yapınca yol kenarındaki menfeze düştü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emirhan Kavaz'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.