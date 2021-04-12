Erzurum Oltu'da atasözü gibi olay! Sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırıldı

Erzurum'un Oltu ilçesinde kaldırımda yürüyen Önay Çınar, Doğuş K. tarafından sırtından bıçaklandı. Sırtındaki bıçakla hastaneye kaldırılan Önay Çınar kendisini bıçaklayan kişiyi görmediğini söyledi. Akrabasının evinde gizlenmeye çalıştığı belirlenen Doğuş K., gözaltına alınarak, Oltu'ya getirildi.
Olay, öğle saatlerinde, Ziyabey Caddesi'nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Önay Çınar arkasından yaklaşan Doğüş K. tarafından sırtından bıçaklandı.
Yere yığılan Önay Çınar'a ilk müdahale, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yapıldı. Çınar daha sonra sırtındaki bıçakla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan Önay Çınar ifadesinde, kendisini bıçaklayan kişiyi görmediğini söylediği öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırganın belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
ŞENKAYA İLÇE MERKEZİNDE YAKALANDI
Erzurum'un Oltu ilçesinde, kaldırımda yürüyen Önay Çınar'ı sırtından bıçakladıktan sonra kaçan Doğuş K., polisin takibi sonucu Şenkaya ilçe merkezinde yakalandı. Akrabasının evinde gizlenmeye çalıştığı belirlenen Doğuş K., gözaltına alınarak, Oltu'ya getirildi.