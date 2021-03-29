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Emel Şimşek'in sevgilisi Fatih Sönmez polisten kaçtı Müge Anlı'nın ekibine yakalandı! 'Müge Anlı'dan kaçılmaz, anladım'

Emel Şimşek'in sevgilisi Fatih Sönmez polisten kaçtı Müge Anlı'nın ekibine yakalandı! 'Müge Anlı'dan kaçılmaz, anladım'
29.03.2021 11:34
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Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (29 Mart 2021) neler yaşandı? 3 çocuk annesi Emel Şimşek ve erkek arkadaşının akılalmaz sözleri Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek! İddiaların odağındaki Fatih Sönmez kapısında polis ekiplerini görünce camdan atlayarak kaçtı. Müge Anlı'nın cevval muhabiri olayın arkasını bırakmayarak sokakta Fatih'i bulup arabaya alıp röportaj yaptı. Fatih Sönmez verdiği röportaj sırasında 'Müge Anlı'dan kaçılmaz, anladım' dedikten sonra canlı yayına katılacağım sözü verdi ama yayına katılmadı. İşte detaylar...


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