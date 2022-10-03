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Elini kolunu sallayarak girdi elektrikli bisikleti böyle çaldı

Elini kolunu sallayarak girdi elektrikli bisikleti böyle çaldı
03.10.2022 15:59 - Son Güncelleme: 03.10.2022 15:59

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Eskişehir’de bir apartmana girerek elektrikli bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı. Olay, gece 03.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bozkırlar Sokak’ta bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde apartmana giren ve yüzünü montunun şapkasıyla gizlemeye çalışan şüpheli şahıs, giriş katta park halinde bulunan elektrikli bisikleti çaldı. Şüpheli, çaldığı elektrikli bisikleti iterek apartmandan çıkarttı ve kayıplara karıştı. Hırsızlık anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayla ilgili şikayet üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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