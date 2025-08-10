PODCAST CANLI YAYIN

Elazığ’da motosiklet kazası kamerada: Yolcu metrelerce havaya uçtu

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde hafif ticari araca çarpan motosikletin yolcusu, metrelerce havaya savrularak 3 takla attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araca çarpan motosikletteki yolcu metrelerce havaya savrularak 3 takla attı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. E.O. idaresindeki 27 AJA 120 plakalı motosiklet, Ş.Ç. yönetimindeki 47 ACK 364 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasındaki M.O.Y. havaya fırlayarak 3 takla attı ve yere düştü. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bunlar da Var

Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Antalya'da feci kaza: Önce 3 araca ardından sivil polis aracına çarptı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Başakşehir'de kuyumcuda kasayı bulamayan hırsızlar birbirine 'Kasa yok' diye bağırdı
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
Tokat Zile’de feci kaza: 4 ölü 2 yaralı | Video
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi
İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle