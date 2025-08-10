Elazığ’da motosiklet kazası kamerada: Yolcu metrelerce havaya uçtu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araca çarpan motosikletteki yolcu metrelerce havaya savrularak 3 takla attı. Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. E.O. idaresindeki 27 AJA 120 plakalı motosiklet, Ş.Ç. yönetimindeki 47 ACK 364 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin arkasındaki M.O.Y. havaya fırlayarak 3 takla attı ve yere düştü. Kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.