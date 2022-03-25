Ekipler köpeklerden kaçarken dereye düşen karaca için seferber oldular

Rize’nin İkizdere ilçesinde köpeklerden kaçarken dereye düşen yavru karacanın yardımına İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri yetişti. Olay ilçeye bağlı Kumluk mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokak köpeklerinden korkarak kaçan yavru karaca yaralanarak İkizdere deresine düştü. Derenin azgın sularıyla mücadele eden karaca bulunduğu yerden geriye çıkamayınca vatandaşlar tarafından fark edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekipleri uzun uğraşlar sonucunda karacayı bulunduğu yerden çıkardı. Derenin içerisinde çırpındığı için akıntıya kapılmaması için de uğraştıkları karacanın üzerine ağ atan ekipler karacayı kucaklarına alarak dereden çıkardı. Doğa Koruma ve Milli Parklar (PKMP) yetkilerine teslim edilerek tedavi altına alınan karacanın sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacağı öğrenildi.