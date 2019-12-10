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Edirne'de 'kutu çıkacak' şifresiyle fuhuş yapılan otele operasyon: 14 gözaltı

10.12.2019 12:53

Edirne'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek, gözaltına alındı.


Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, yaptığı çalışmada, bir otelin kiralanan odasında fuhuş yapıldığı, otelin altındaki barda da fuhşa aracılık edildiğini belirledi. Polis, kiralanan odaya müşterilerin, 'kutu çıkacak' şifresiyle alındığını saptayarak, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 12 kadın ile kadınlara fuhuş yaptırdığı belirtilen 2 erkek gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından şüpheliler, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemleri sürüyor.
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