Edirne’de dehşet: Eşinin sevgilisine benzetti otomobil kapısıyla saldırdı

Edirne'de kocasının sevgilisine benzettiği bir kadını otomobilinden inerken kapıyı üzerine çarparak darbeden kadın hakkında hazırlanan iddianamede, otomobil kapısı "silah" olarak kabul edildi.

Olay, Abdurrahman Mahallesi'nde meydana geldi. Market alışverişinden dönen Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğunun gözü önünde otomobilinden inerken saldırıya uğradı. Bir başka kadının kapıyı şiddetle üzerine çarpması sonucu darp edilen Bingül, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kadın ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, arabayı eşinin aracına benzettiğini söyleyen şüpheli, "Kadını görünce eşimin beni aldattığını düşündüm. Daha sonra aracın ve kişinin farklı olduğunu anlayınca özür diledim" dedi.

Darbedilen kadının şikâyeti üzerine hazırlanan iddianamede, şüphelinin eyleminde otomobil kapısının "silah" sayıldığına dikkat çekildi. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.