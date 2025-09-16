PODCAST CANLI YAYIN

Edirne’de dehşet: Eşinin sevgilisine benzetti otomobil kapısıyla saldırdı

Edirne’de kocasının sevgilisine benzettiği bir kadını otomobilinden inerken kapıyı üzerine çarparak darbeden kadın hakkında hazırlanan iddianamede, otomobil kapısı “silah” olarak kabul edildi.

Edirne'de kocasının sevgilisine benzettiği bir kadını otomobilinden inerken kapıyı üzerine çarparak darbeden kadın hakkında hazırlanan iddianamede, otomobil kapısı "silah" olarak kabul edildi.

Olay, Abdurrahman Mahallesi'nde meydana geldi. Market alışverişinden dönen Hamiyet Bingül (40), eşi ve çocuğunun gözü önünde otomobilinden inerken saldırıya uğradı. Bir başka kadının kapıyı şiddetle üzerine çarpması sonucu darp edilen Bingül, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kadın ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde, arabayı eşinin aracına benzettiğini söyleyen şüpheli, "Kadını görünce eşimin beni aldattığını düşündüm. Daha sonra aracın ve kişinin farklı olduğunu anlayınca özür diledim" dedi.

Darbedilen kadının şikâyeti üzerine hazırlanan iddianamede, şüphelinin eyleminde otomobil kapısının "silah" sayıldığına dikkat çekildi. Şüpheli kadının yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle