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Düzce’de patpat takla attı: 1 ölü
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Düzce'de patpat takla attı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 00:39 Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2025 00:43

Düzce'de patpatın takla atması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Cumayeri Dokuzdeğirmen köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Cumayeri'nden Dokuzdeğirmen istikametine seyir halinde olan Furkan Keleş idaresindeki tarım aracı olarak kullanılan patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan kontrollerde sürücü Furkan Keleş (24) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incele ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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