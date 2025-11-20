Düğünde pompalı tüfekle vurulan İklimya'nın son anları kamerada!

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz 11 Kasım akşamı Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. Bedensel engelli M.E. (44) evine döndüğünde sokaktaki sünnet düğünü nedeniyle aracına park edecek yer bulamaması üzerine tartışma başladı. Düğün sahipleriyle tartışan M.E., aracından aldığı pompalı tüfekle kalabalığa doğru ateş açtı. Saldırıda lise öğrencisi İklimya Subay yaşamını yitirirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olaydan sonra aracıyla kaçan M.E., polis tarafından saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gece saatlerinde yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Son görüntüleri yürekleri yaktı!

İklimya Subay'ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce, düğünde çevredekilerin cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, davullu zurnalı düğünde, Subay'ın annesi ve yakınlarıyla neşeyle dans ettiği, elindeki kar spreyini sıktığı sırada ise silah seslerinin duyulduğu ve yaşanan panik anları yer aldı.

"Başka İklimya'lar ölmesin"

Olay günü ayağından yaralanan anne Sevgül Subay ise kızının ölümüne neden olan şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Başka İklimya'lar ölmesin. Ben yüreği yanmış bir anneyim. Başka ocaklar sönmesin. Hemşire olup hayat kurtaracaktı. Bize destek olun" ifadelerini kullandı.