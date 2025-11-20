PODCAST CANLI YAYIN
Düğünde pompalı tüfekle vurulan İklimya'nın son anları kamerada!

Düğünde pompalı tüfekle vurulan İklimya'nın son anları kamerada!

Şanlıurfa'da silahlı saldırıda 16 yaşındaki İklimya Subay'ın hayatını kaybetmesi ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, İklimya Subay'ın düğünde dans ederken kar spreyi sıktığı sırada yaşanan silahlı saldırı kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz 11 Kasım akşamı Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesinde meydana geldi. Bedensel engelli M.E. (44) evine döndüğünde sokaktaki sünnet düğünü nedeniyle aracına park edecek yer bulamaması üzerine tartışma başladı. Düğün sahipleriyle tartışan M.E., aracından aldığı pompalı tüfekle kalabalığa doğru ateş açtı. Saldırıda lise öğrencisi İklimya Subay yaşamını yitirirken, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Olaydan sonra aracıyla kaçan M.E., polis tarafından saklandığı adreste yakalanıp gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gece saatlerinde yoğun güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Son görüntüleri yürekleri yaktı!

İklimya Subay'ın hayatını kaybetmeden kısa süre önce, düğünde çevredekilerin cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, davullu zurnalı düğünde, Subay'ın annesi ve yakınlarıyla neşeyle dans ettiği, elindeki kar spreyini sıktığı sırada ise silah seslerinin duyulduğu ve yaşanan panik anları yer aldı.
"Başka İklimya'lar ölmesin"
Olay günü ayağından yaralanan anne Sevgül Subay ise kızının ölümüne neden olan şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Başka İklimya'lar ölmesin. Ben yüreği yanmış bir anneyim. Başka ocaklar sönmesin. Hemşire olup hayat kurtaracaktı. Bize destek olun" ifadelerini kullandı.

Bunlar da Var

Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
Diyarbakır Bismil yolunda zincirleme facia: 3 ölü 14 yaralı
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
İstanbul'da gıda güvenliği toplantısı: Vali Gül'den açıklama: "Gıda konusunda sıfır tolerans"
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Küçükçekmece'de motosiklet kazası, 1ölü 1 ağır yaralı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı
Makatından kompresörle hava basılan çocuk kurtarılamadı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle