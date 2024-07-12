Doğan Kalafat'a veda!

Bir süredir hastalığı sebebiyle tedavi gören deprem bilimci Doğan Kalafat 65 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat için ilk tören Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde yer alan Fatin Gökmen Konferans Salonu'nda düzenlendi.

Törene, Kalafat'ın ailesi, sevenleri, akrabaları, Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Eski Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve öğrencileri katıldı.

Törende, Kalafat'ın eski fotoğrafları gösterildi, 'Deprem Dede' olarak da bilinen Ahmet Mete Işıkara ile görüntülerinin de yer aldığı bir video gösterimi ve sevenlerinin konuşmaları yer aldı. Doğan Kalafat'ın eşi Mine Kalafat'ın gerçekleştirdiği konuşma sırasında, duygusal anlar yaşandı. Kalafat'ın Türk Bayrağı'na sarılı tabutu daha sonra omuzlara alınarak Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü. Burada, öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"DOĞAN'A ARAZİYE GİTTİĞİ İÇİN ASLA SİTEM ETMEDİM AMA ŞİMDİ BENİ BIRAKTIĞI İÇİN SİTEM EDİYORUM"

Kandilli'deki törende konuşan eşi Mine Kalafat, "Eminim Doğan hepimizi izliyordur. Böyle bir manzarayı görse gerçekten o da çok mutlu olurdu. Biz Doğan'la çocukluğumuzdan beri bir aradayız. Yaklaşık 40 yıl oldu. Yaşadığım her an çok güzel ve özel. Şimdi seyrettikçe gerçekten ne kadar güzel bir hayat geçirdiğimizi anlıyorum. Herkes bilimselliğinden bahsediyor ama ben size Doğan'ın eşliğinden ve babalığından bahsetmek istiyorum. O başka türlü bir insandı. Ben Doğan'sız yaşamayı becerebilir miyim, bilmiyorum? Çünkü onsuz hiç yaşamadım. Doğan'a araziye gittiği için asla sitem etmedim ama şimdi beni bıraktığı için sitem ediyorum. Hastalığı gerçekten zordu, başarmaya çalıştık başaramadık maalesef. Pırlanta gibi iki evlat bıraktı." dedi.

Doğan Kalafat'ı kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirten Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nurcan Meral Özel de, Doğan Kalafat'ı özleyeceklerini belirtti.