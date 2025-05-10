Diyarbakır’da 5 gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Aziziye Mahallesi'nde, tek başına yaşayan 80 yaşındaki Abdurrahim Gezer'den 5 gündür haber alamayan yakınları, endişelenerek eve gelip camı kırarak içeri girdi.
İçeri giren yakınları, ağır koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Gezer'in cansız bedeni bulundu.
Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.