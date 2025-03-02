Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Fetva veriliş sürecindeki detaylar neler?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber ekranlarında Mehmet Tahir İnan moderatörlüğünde yayınlanan Sahur Vakti programına konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erbaş, fetva süreçlerinden Gazze’de yaşananlara ve Ramazan’ın anlamına kadar birçok konuya değindi. Fetvaların titizlikle hazırlandığını belirten Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nda 16 hocanın görev yaptığını ve bu hocaların beş ayrı komisyonda çalışarak fetva konularını tartıştığını söyledi. Ayrıca, vatandaşların dini sorularına cevap verebilmek için ALO FETVA 190 hattında 400 hocanın hizmet verdiğini ifade etti. Özellikle Ramazan ayında bu hatta günde 15 bin soru geldiğini belirtti.