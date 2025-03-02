SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Fetva veriliş sürecindeki detaylar neler?
Haberler Yaşam Videoları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı! Fetva veriliş sürecindeki detaylar neler?

Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 08:24 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2025 08:24

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, A Haber ekranlarında Mehmet Tahir İnan moderatörlüğünde yayınlanan Sahur Vakti programına konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erbaş, fetva süreçlerinden Gazze’de yaşananlara ve Ramazan’ın anlamına kadar birçok konuya değindi. Fetvaların titizlikle hazırlandığını belirten Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu'nda 16 hocanın görev yaptığını ve bu hocaların beş ayrı komisyonda çalışarak fetva konularını tartıştığını söyledi. Ayrıca, vatandaşların dini sorularına cevap verebilmek için ALO FETVA 190 hattında 400 hocanın hizmet verdiğini ifade etti. Özellikle Ramazan ayında bu hatta günde 15 bin soru geldiğini belirtti.

SIRADAKİ VİDEO
Hatay'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu
02.03.2025Pazar
Karaman'da hafif ticari araçla çarpışan otomobil yan yattı: 4 yaralı
02.03.2025Pazar
Minik Nazlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
02.03.2025Pazar
Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı
02.03.2025Pazar
Nusaybin'de TIR ile yolcu minibüsü çarpıştı: 4 yaralı
01.03.2025Cumartesi
Bunlar da Var
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı! 00:41
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında gözaltı kararı!
02.03.2025Pazar
Kuşadası’nda silahlı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı 04:10
Kuşadası'nda silahlı kavga: 1 ölü 1 ağır yaralı
02.03.2025Pazar
Aslı Enver ve Elay’dan anne-kız dansı! 00:17
Aslı Enver ve Elay’dan anne-kız dansı!
01.03.2025Cumartesi
Zorlu Holding CEO’su Ramazan tebriğinden rahatsız oldu 02:34
Zorlu Holding CEO'su Ramazan tebriğinden rahatsız oldu
01.03.2025Cumartesi
CANLI YAYIN