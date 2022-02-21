Haberler Yaşam Videoları Depremdeki korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor"

Depremdeki korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor"

Depremdeki korku dolu anları anlattılar: "Çok deprem yaşadım bu kadar etkili hissetmedim, dakikalardır içim titriyor"
21.02.2022 00:32 - Son Güncelleme: 21.02.2022 00:35

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 18:58
Başkan Erdoğan ve...
Ana Sayfa 00:10
Alişan oğlu Burak’ın ayı...
Ana Sayfa 02:52
Facebook'ta taciz skandalı!
Ana Sayfa 02:11
Yağmur sonrası yollarda...
Ana Sayfa 00:44
Deniz Kuvvetlerine ait...
Ana Sayfa 01:49
Kışı erken uğurlayan...
Ana Sayfa 00:30
Destan 12. yeni bölüm fragmanı
Ana Sayfa 02:50
Refüje devrilen tırın...
Ana Sayfa 06:30
Türkiye'de çekildi milyonlarca...
Ana Sayfa 00:37
İşte Kenan Işık'ın son durumu!...
Ana Sayfa 01:02
Lüks otomobilin takla attığı...
Ana Sayfa 01:36
Taksici cinayeti zanlısı...

Marmara Denizine kıyı olan Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde meydana gelen 4.1 şiddetindeki depremde korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar o anları anlattı.

Yaşam Videoları

Depremin en çok hissedildiği ilçe olan Şarköy'de yaşayan vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Depremi hissettikleri gibi korkuyla kendilerini sokağa atan vatandaşlar, depremin üzerinden saatler geçmesine rağmen halen evlerine girmiyor. Korku ve paniğin hakim olduğu Şarköy sokaklarında birçok vatandaş, artçı depremlere karşı endişeyle bekleyişlerini sürdürüyor.


Vatandaşlar yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı: "Çok fazla deprem yaşadım ama hayatımda ilk kez bu kadar şiddetli deprem yaşadım. Çok şiddetli oldu ve o sesleri herkes duydu. Komşular herkes dışarıya kaçıştı. Dakikalardır içim titriyor. Çok ses çıktı ve köpekler de aynı anda havlamaya başladı. Çok deprem gördüm ama böylesini görmedim"

SON DAKİKA