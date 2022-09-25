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Denizli'de korkunç kaza! Lastiği patlayan araç dehşet saçtı: 1 bebek öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı

Denizli'de korkunç kaza! Lastiği patlayan araç dehşet saçtı: 1 bebek öldü, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı
25.09.2022 08:12

OTOMATİK OYNAT

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Son dakika haberine göre Denizli'de lastiği patlayarak kontrolden çıkan otomobil karşı şeritten gelen bir başka araçla kafa kafaya çarpıştı. Korkunç kazada 1 bebek hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 9 kişi ise yaralandı.

Yaşam Videoları

Denizli'de lastiğinin patlaması sonucu kontolden çıkan otomobilin karşı şeritteki araçla kafa kafaya çarpışması sonucu 1 bebek hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Antalya istikametine doğru giden Erkan Ramazan Ö. idaresindeki 64 DT 606 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak ters şeride girdi.

Kontrolsüz bir şekilde ilerleyen otomobil, Denizli istikametine doğru seyir halinde olan Mahmut Ü. idaresindeki 20 YA 611 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yolun kenarına savrularak durabildi. Kazaya gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.



SIKIŞAN SÜRÜCÜLER İTFAİYENİN YARDIMIYLA ÇIKARILDI
Kaza yerine gelen sağlık ekipleri her iki araçta bulunan yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirirken, itfaiye ekipleri ise otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmaya çalıştı. Acıpayam itfaiyesinin yoğun çalışması sonucu yaralılar sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Sürücü Erkan Ramazan Ö. ile yolcu konumunda bulunan Metehan D., Yeter. D, ile sürücü Mahmut Ü. ve yolcu konumunda bulunan Sinan Ü., Hatice Ü., Baran Ü., Öykü Ü., Dilek .Ü., Ümmü Gülsüm Ü. ambulansla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Çarpışma sonrası maddi hasarın meydana geldiği kazada iki otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.



Öte yandan, hastaneye kaldırılan 2 buçuk yaşındaki Öykü Ünlü doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öykü Ünlü otopsisi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Adlı Tıp Morguna kaldırıldı. Kazada araç içerisinde bulunan yaralılardan 8'inin sağlık durumun iyi olduğu, 1 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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