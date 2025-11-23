Denizli'de feci kaza: Minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı! 10 yaralı

Kaza, Denizli-Uşak karayolu Çal ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den kalkış yaparak Uşak istikametine giden Ayhan A. idaresindeki 26 AJS 579 plakalı yolcu otobüsü ile Onur Yağcıoğlu yönetimindeki 20 ANS 636 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrilirken, yolcu otobüsü de yoldan çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Otobüs'te 40'ı yolcu 43 kişinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.