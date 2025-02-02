Denizli’de aynı rezidansta 4 yıl önce de yangın çıkmış!

Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 22:35 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 22:35

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokakta bulunan 7 katlı rezidansta çıkan yangında müdahale ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dairelerde mahsur kalanlara tek tek ulaşan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sepetli merdivenli araçlarla dairelerin pencerelerine kadar tek tek ulaşarak tahliyeleri gerçekleştiriyor. Binadan tahliye edilen vatandaşlar, gerekli tedavilerinin yapılması için sağlık ediplerine teslim ediliyor.

YANGIN ÇAMAŞIRHANEDEN BAŞLAMIŞ

Kurtarma çalışmalarının yanı sıra müdahale ve duman tahliyesinin devam ettiği rezidansta korku dolu anların yaşanmasına neden olan yangının, yapılan ilk incelemelerde çamaşırhaneden başladığı belirlendi. Dumanların kapladığı koridorlardan dışarıya çıkamayan vatandaşlar, balkonlara yönelerek kurtarılmayı bekledi. Çamaşırhaneden yayılan duman, 7 katlı binayı sararken, yangın odalara sirayet etmedi. Konaklama yapılan 15 odada kalan 11 kişi itfaiye yardımıyla tahliye edilirken, geri kalanlar ise kendi imkanlarıyla binandan çıkmayı başardı. Dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye sevk edilen 2 kişinin taburcu edildiği yangında yaralanma ve can kaybının olmaması teselli oldu.

4 YIL ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ

Bu akşamki yangında 11 kişinin balkonlardan kurtarıldığı rezidansta, 23 Temmuz 2021 tarihinde de yangın çıktığı ortaya çıktı. Binanın çatı katında çıkan yangında, üst kattaki dairede bulunan Ahmet F.E., can havliyle balkona çıktı. Alevlerin büyümesi ile duramayan adam, vatandaşların korku dolu bakışları arasında balkondan sarktı. Ardından bir alt kattaki balkona ayağını koyan Ahmet F.E., alt kattaki balkona atlayarak kurtuldu. Öte yandan günlük konaklamaların yapıldığı rezidansta her hangi bir yangın merdivenin bulunmadığı iddia edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.