PODCAST CANLI YAYIN
Feci kaza kamerada: Freni tutmayan kamyon ölüm saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Haberler Yaşam Videoları

Feci kaza kamerada: Freni tutmayan kamyon ölüm saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 00:12 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 00:21

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde freni boşalan bir kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte Fırat Nehri üzerindeki köprüden uçtu. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, köprüden nehre düşen araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sürerken, olayın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu feci kazanın nedeninin, kamyonun fren sistemindeki arıza olduğu düşünülüyor.

SIRADAKİ VİDEO
Ünye'de kontrolden çıkan cip elektrik panosuna çarptı: 2 yaralı
02.02.2025Pazar
Denizli'de aynı rezidansta 4 yıl önce de yangın çıkmış!
02.02.2025Pazar
Sivas'ta feci kaza: Minibüs ile ticari araç çarpıştı! 7 yaralı
02.02.2025Pazar
Küfür ettiği için arkadaşını öldürdü! O anlar kamerada
02.02.2025Pazar
Dolmuş şoförleri arasında kanlı kavga: Yardım çığlıkları kamerada!
02.02.2025Pazar
Bunlar da Var
Esenyurt’ta AVM’nin deposunda yangın! Yangına müdahale devam ediyor 01:00
Esenyurt'ta AVM'nin deposunda yangın
02.02.2025Pazar
Can Borcu 8. bölüm fragmanı yayınlandı: Seni bu dünyadan silerim! 00:43
Can Borcu 8. bölüm fragmanı yayınlandı
02.02.2025Pazar
Alvaro Morata Galatasaray’da! Satın alma opsiyonu detayı 11:05
Alvaro Morata Galatasaray'da!
01.02.2025Cumartesi
Kayseri’de feci kaza: Karşıya geçerken araba çarptı! 1 ölü 01:55
Kayseri'de feci kaza: Karşıya geçerken araba çarptı! 1 ölü
01.02.2025Cumartesi
CANLI YAYIN