Feci kaza kamerada: Freni tutmayan kamyon ölüm saçtı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde gece saatlerinde freni boşalan bir kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda önüne kattığı çok sayıda araçla birlikte Fırat Nehri üzerindeki köprüden uçtu. Kaza sonrasında olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, köprüden nehre düşen araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk belirlemelere göre kazada ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sürerken, olayın detayları ve yaralıların durumu hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu feci kazanın nedeninin, kamyonun fren sistemindeki arıza olduğu düşünülüyor.