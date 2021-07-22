Dalgalara kapılan vatandaşın kurtarılma anları kamerada

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde yüzmek için kayalıklardan girdiği denizde mahsur kalan kişi, boğulmaktan vatandaşlar tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Kerpe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan kayalıklarda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, bölgede bulunan kayalıklardan denize girdi. Denizdeki dalgalara kapılan şahıs boğulma tehlikesi yaşarken, olayı gören vatandaşlar hemen gencin yardımına koştu.



Kayalıklarda dalgalarla birlikte sürüklenen şahıs vatandaşlar tarafından uzatılan havludan tutundu. Daha sonra vatandaşlar, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı çekerek denizden çıkarttı. Kurtarılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.