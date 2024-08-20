SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
D100 Karayolunda kilometrelerce yürüyen, ''Yürüyen Adam'' lakaplı Selami Salman evinde ölü bulundu
Haberler Yaşam Videoları

D100 Karayolunda kilometrelerce yürüyen, ''Yürüyen Adam'' lakaplı Selami Salman evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2024, 08:56   |   Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2024, 08:56

Olay, İstanbul Pendik ilçesi, Kavakpınar Mahallesi, Terzi Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, D100 karayolunda Tuzla ile Maltepe arasında yıllardır her gün kilometrelerce yürüyen, yolu düzenli kullanan sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman, sosyal medyada ve basında yer almıştı. Yolu kullanan çoğu kişinin her gün gördüğü Selami Salman Pendik'te yaklaşık iki gündür kayıptı. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Selami Salman yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Yakınları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Selami Salman'ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Selami Salman'ın naaşı ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
Çankırı’daki orman yangını!
20.08.2024Salı
Motosiklet sürücüsünün hafriyat kamyonunun altında ezildiği anlar güvenlik kamerasında
20.08.2024Salı
Bodrum’da düğünde ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada: 13 yaralı, 4 tutuklu
19.08.2024Pazartesi
Gaziosmanpaşa'da mahalleyi karıştıran taciz iddiası! Döner bıçakları ile saldırdılar
19.08.2024Pazartesi
İZLE | Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı'nın sicili kabarık çıktı | İşte o anlar…
19.08.2024Pazartesi
Bunlar da Var
Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 ölü 3 ağır yaralı | Nevşehir kaza haberi! 03:59
Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 ölü 3 ağır yaralı
19.08.2024Pazartesi
DİLAN POLAT SERBEST BIRAKILDI! Son Dakika Dilan Polat tahliye anı videosu! | İlk görüntüler 02:21
DİLAN POLAT tahliye edildi! İşte o anlar!
19.08.2024Pazartesi
Dilan Polat tahliye videosu izle! Çığlık çığlığa kavuşma anı kamerada! | VİDEO 00:24
Dilan Polat tahliye videosu izle! Çığlık çığlığa kavuşma anı kamerada!
19.08.2024Pazartesi
İZLE | Başörtülü kadına küfürler savurdu! Aleyna Çalgıcı’nın sicili kabarık çıktı | İşte o anlar… 01:20
Başörtülü kadına küfürler savurdu!
19.08.2024Pazartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA