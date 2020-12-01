Çorum'da yakalanan yayın balığı kilosu 50 liradan satışa çıkarıldı

Çorum'da Kızılırmak Nehri üzerindeki Obruk Baraj Gölü'nde 2,5 metre uzunluğunda 108 kilo ağırlığında yayın balığı yakalandı. Dev balık kilosu 50 liradan satışa çıkarıldı.
Kentte, Kızılırmak Nehri'ndeki Obruk Baraj Gölü'nde ava çıkan balıkçıların ağına dev yayın balığı takıldı.
TAM 108 KİLO
Tekne ile açıldıkları gölde attıkları ağı çeken balıkçılar, 2,5 metre boyunda, 108 kilogram ağırlığında yayın balığını yakaladı. Güçlükle tekneye alınan balık, tezgahta satışa çıkarıldı.
Dev balığı görenler, cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çekti.
KİLOSU 50 TL'DEN SATIŞA ÇIKARILDI
Balıkçı Mahmut Karslıoğlu, dev yayın balığının ağlarına takıldığını belirterek, "Karaya çekmek için önce çok uğraştık.
Gücümüz yetmediği için traktör devreye soktuk. Balığı satışa çıkardık. Çok sayıda müşterimiz sipariş verdi" dedi.