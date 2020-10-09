Çorum'da iğrenç olay! 3 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Anne ve erkek arkadaşı tutuklandı

Çorum'da kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğradığı tespit edildi. Olayla ilgili çocuğun annesi ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı tutuklandı.

Çorum'da 3 yaşındaki R.E.Ş. adlı çocuk yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuk Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNSEL İSTİSMAR SONRASI ANNE VE SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Doktorların yaptığı incelemede çocuğun cinsel istismara uğradığı şüphesi üzerine polise haber verildi. Bunun üzerine polis ekipleri anne Z.B.Y. ve birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Ç.'yi gözaltına aldı.





İKİSİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından "nitelikli kasten adam öldürme ve ölümle neticelenen çocuğa karşı cinsel istismar" suçlarından adli makamlara sevk edilen anne ve erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.