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Çocuğun elinde torpil patladı: Kolu parçalandı! O anlar kamerada
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Çocuğun elinde torpil patladı: Kolu parçalandı! O anlar kamerada

Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 22:45 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 22:45

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir çocuğun elindeki torpilin patladığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kemalettin Mahallesi'nde yaşanan olayda, 13 yaşındaki K.S. isimli çocuk elinde çok sayıda torpille sokakta yürüdüğü sırada patlama meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, torpilin çocuğun elinde bir anda infilak ettiği, patlamayla birlikte yere yığıldığı ve çevredeki vatandaşların panikle koştuğu anlar yer aldı. Patlama sonucu K.S.’nin kolunun parçalandığı öğrenildi. Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, soruşturma başlatıldı.

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