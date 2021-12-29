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CHP'liler üzgün! Çakma Atatürk Göksel Kaya eşinden şiddet gördü: Eşim 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı

CHP'liler üzgün! Çakma Atatürk Göksel Kaya eşinden şiddet gördü: Eşim 'Geber' dedi, yumruk ve tekme attı
DHA
29.12.2021 13:11 - Son Güncelleme: 29.12.2021 13:13

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken ve CHP'nin organizasyonlarında sık sık boy gösteren Göksel Kata bir kez daha gündemde. Ancak Göksel Kaya, bu kez şiddet mağduru. Göksel Kaya (57), 4 yıl önce evlendiği Handan Sarıhan Kaya hakkında, kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu. Hastanede 4 gün tedavi görüp, taburcu edilen Kaya, akciğer kanseri olduktan sonra eşiyle arasının açıldığını belirterek, "Denge kaybım olduğu için çocuk bile dokunsa yere düşüyorum. Tartıştık, eşim bana vurdu ve düştüm. 'Kalkamıyorum, tut elimi' dedim 'Geber' dedi. 3 saat beni yerde bıraktı, yumruk ve tekme attı" dedi.

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