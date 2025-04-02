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CHP’li esnaftan boykot tepkisi: Üye kartını kırarak istifa etti
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CHP'li esnaftan boykot tepkisi: Üye kartını kırarak istifa etti

Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 16:07 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 16:07

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından yapılan boykot çağrısı, CHP'li esnafı isyan ettirdi. CHP üyesi olduğunu iddia eden bir esnaf, boykot çağrısı sonrası üyeliğini iptal ettiğini belirterek üye kartını kırdı.

stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2 Nisan'da yapılacak olan boykotu desteklediğini duyurmuştu. CHP tarafından desteklenen 'boykot' çağrısı, esnafta ise yeterli karşılığı bulamadı. CHP üyesi olduğunu iddia eden Ankara Hal esnafı Hamza Doğan, üyeliğini iptal ederek CHP üye kartını kırdı.


"Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey"


Esnaf Hamza Doğan, yapılan boykot çağrısına karşı olduğunu belirterek, "Bugün belli olur, henüz bir şey yok. Ben karşıyım buna. Yazık değil mi geçmişte savaşan askerlerimize. Toprak için savaştık, yurt için savaştık. Kendi malımızı kendimiz boykot ediyoruz, var mı böyle bir şey? Zaten etrafımız düşmanla sarılı, dostumuz yok. Kesinlikle karşıyım, CHP'nin yaptığı yanlış bir şey ve üye olduğum halde, üyeliğimi de sildirdim. Kartta cebimde. Gözünüzün önünde şimdi kıracağım. Kırdım gitti. Bizim millet boykota uymaz, ben öyle tahmin ediyorum. O zaman biz en büyük vatan hainiyiz" ifadelerini kullandı.

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