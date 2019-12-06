Ceren Özdemir’in ismi okulunda yaşatılacak! 06.12.2019 16:13

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nde Ceren Özdemir'i anma töreni düzenlendi. Okuduğu fakültede bir sınıfa Ceren’in adının verileceği açıklandı. Sınıf arkadaşları, “Bugün aynı zamanda doğum günü. Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren’in adını mesleğimizin her anında yaşatmak” dedi.

Ceren Özdemir'in sınıfında sıraların üzerine kırmızı karanfiller konuldu. Ceren'in kaybının şokunu yaşayan ve hepsi siyah giyinen arkadaşları sınıfta gözyaşı döktü.



Sınıf arkadaşları, "Bugün aynı zamanda doğum günü. Ona bugün için bir sürpriz yapacaktık. Bungalov evlerde kutlayacaktık. Bütün sınıf çok acılı. Bunu ifade etmek çok zor. Ceren burada herkesin hayatına dokundu. Böyle bir insanın bu şekilde ölmesini kabullenemiyoruz. Bu saatten sonra tek bir amacımız var Ceren'in adını mesleğimizin her anında yaşatmak" dedi.