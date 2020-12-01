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Cenaze töreninde pompalı dehşet! Ağabeyi ve yengesini acımadan vurdu

Cenaze töreninde pompalı dehşet! Ağabeyi ve yengesini acımadan vurdu
01.12.2020 15:38
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Manisa'da halalarının cenaze töreninde karşılaşan T.A., ağabeyi ve yengesini pompalı tüfekle vurdu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Şehir Mezarlığı'nda halalarının cenaze töreninde karşılaşan T.A. ile ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A. (35) arasında tartışma yaşandı. T.A, şoförü olduğu tırdan aldığı pompalı tüfekle, ağabeyi Murat A. (41) ve yengesi Ayşegül A'yı (35) vurdu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Murat ve Ayşegül A, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, T.A'yı gözaltına aldı.

Ağabeyi ile T.A. arasında uzun süredir küslük bulunduğu, halalarının ölüm haberini aldığında da T.A'nın, "Cenazeye gelme, seni vururum." diyerek ağabeyini tehdit ettiği öne sürüldü.

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