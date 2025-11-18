Çankırı'da trafik kazası: 80 yaşındaki yaya yaralandı

Çankırı'nın Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi'nde dün akşam saatlerinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.S. idaresindeki minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen İ.K. (80)'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaşlı adam yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı İ.K.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı.