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Çankırı’da taciz iddiası sonrası silahlı kavga: 1 yaralı
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Çankırı’da taciz iddiası sonrası silahlı kavga: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 18:25 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2025 18:25

Çankırı’nın Buğday Pazarı Mahallesi’nde taciz iddiasıyla başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bacağından vurularak yaralandı.

Çankırı'da, Buğday Pazarı Mahallesi Çarşamba Pazarı Caddesi'nde taciz iddiasıyla başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü ve silahlı saldırıyla sonuçlandı.

Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli kadın, İran uyruklu S.B. tarafından taciz edildiğini iddia ederek durumu eşi M.B.'ye bildirdi. Bunun üzerine M.B.'nin eşi E.B. ve yakınları, S.B. ile cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.B., tabancayla S.B.'ye ateş ederek bacağından yaraladı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı S.B.'nin ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili şüphelileri gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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