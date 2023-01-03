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Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı
03.01.2023 09:10 - Son Güncelleme: 03.01.2023 09:10

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Çanakkale Boğazı’nda gece saatlerinde etkili olan sisten dolayı görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat 03.30 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlerde bugün için Trakya, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa’nın batısı ve Manisa için yoğun sis beklendiği bildirilmişti.

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