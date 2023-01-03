Bayrampaşa’da kamyonet ile otomobil çarpıştı çok sayıda yaralı var

Bayrampaşa’da otomobil ile sebze taşıyan kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza, Bayrampaşa Hal Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Murat D. kontrolündeki 34 DL 4258 plakalı sebze yüklü kamyonet ile aynı yönde seyir halinde olan Emre A. hakimiyetindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, savrulan kamyonet çelik bariyerlerin üzerine çıkarak durabildi.