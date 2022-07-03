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Camide hırsızlık kamerada! Saniye saniye kaydedildi

Camide hırsızlık kamerada! Saniye saniye kaydedildi
03.07.2022 12:17

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İstanbul Bağcılar'da camide uyuyan bir kişinin cep telefonu çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Yaşam Videoları

Bağcılar'da camide uyuyan bir kişinin cep telefonunu çalan şahıs yakalandı. Hırsızlık anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi'nde 30 Haziran saat 10.05 sıralarında bir caminin içinde uyuyan şahsın cep telefonunu çalmaya çalışan şahıslar olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerinde yapılan araştırmalar ve güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını A.M. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıs cami içerisinde yakalandı. Emniyette işlemleri biten A.M. adliyeye sevk edildi. Şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

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